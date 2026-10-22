Fon tartışmalarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2027 hac tarifesi de cep yakıyor. Kutsal topraklara gitmek için yıllarca birikim yapan vatandaşlar, yüksek hac ücretleriyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye’de 2027 yılında hac ücretleri iki kişilik oda için kişi başı 9.200 dolar olarak belirlendi. TL bazında yaklaşık 435 bin liraya karşılık gelen tarifeyle, karı koca hacca gitme bedeli 870 bin lira oldu. Diğer Müslüman ülkelerle Türkiye arasında büyük fark oluştu.

DAR GELİRLİYE DESTEK

Endonezya’da kişi başı hac ücreti 3 bin 40 dolar. Aynı uçağa biniliyor, aynı otelde kalınıyor ancak Türk hacı adaylarının cüzdanı yanıyor. Ayşe Teyze ile Ahmet Amca hac yolculuğuna 18 bin 400 dolar ödüyor. Endonezya’da ise Siti Teyze ile Joko Amca’nın cebinden 6 bin 80 dolar çıkıyor.

2027’de Hac organizasyonu Pakistan’da kişi başı 4 bin 340 dolar, Bangladeş’te 4 bin 100 dolar oldu. Malezya’da düşük gelirliler 3 bin 670 dolar, yüksek gelirliler 8 bin 150 dolar ödüyor. Azerbaycan ve Cezayir’de 6 bin 100 dolar olarak belirlendi. Cezayir’de de hacı adaylarına devlet desteği veriliyor.

PARA ALMAYA BAŞLADI

Önümüzdeki hac dönemi Mayıs 2027’de olacak. Diyanet hac paralarını yaklaşık 3 aydır vatandaşlardan almaya başladı. Bir kısmı hac vizesi için bir kısmı da hac masrafları olarak kurumlara ön ödeme yapılıyor. Hac paraları Diyanet Vakfı hesaplarına aktarılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım paralarını fonda değerlendirdiği, panik çıkışıyla yüzde 48 zarar verdiği iddiası tartışma yaratmıştı. Vakıf, kaynakların “faizsiz finans ilkelerine uygun” değerlendirdiğini savunmuştu.