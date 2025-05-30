Meclis’te görüşmeleri süren yeni düzenleme hac ve umre harcamalarının, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı denetçilere verilmesini öngörüyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’nin 7 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edildi. Meclis’te görüşmeleri süren torba yasadaki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı harcamalarının Sayıştay denetiminden çıkarılmasına yönelik maddeye ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

"YOLSUZLUK MU YAPACAKSINIZ?"

Genel Kurul’da söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, tartışmalı maddeye ilişkin “Hac ve umre faaliyetleri her sezonun sonunda başkanlık, Sayıştay ve gerektiğinde -eski sistemde başbakanlık müfettişleri vardı, sonraki sistemde Cumhurbaşkanlığı eliyle denetlettirilir. Nasıl bir şeydi? Yani her yıl sistematik bir şekilde bir denetim. Başkanlık denetimi, Sayıştay denetimi ve Cumhurbaşkanlığı’nın denetimi. Şimdi, buradaki Sayıştay denetimi kaldırılıyor. Allah rızası için bize birisi söylesin ya, Diyanet İşleri başkanı ne yapmaya çalışıyor? Yolsuzluk mu yapacaksınız, usulsüzlük mü yapacaksınız, niye Sayıştay denetimini kaldırıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Usta, “Sayıştay denetimini kaldırınca ‘Burada denetim var’ diyebilir misiniz? Başkanlık kendini mi denetleyecek, kendi kendini mi, kendi yönettiği vakfı mı denetleyecek veya Cumhurbaşkanlığı... İstedikleri şey: Diyanet Vakfı denetimsiz olsun” ifadelerini kullandı.

"BURADA DÜNYA KADAR PARA VAR"

CHP’li milletvekillerinin Diyanet bütçesinin çok yüksek olduğunu söylediğini anımsatan Usta şöyle konuştu: “Arkadaşlar, mesele Diyanet bütçesi de değil, esas problem burada Diyanet Vakfı’nda. Hac, umre organizasyonları; kurban organizasyonları, bağışlar, yardımlar, burada dünya kadar para var.

Bu paranın nasıl yönetildiğini hiç kimse bilmiyor. Niye Sayıştay denetiminin dışına alıyorsunuz Diyanet Vakfı’nı? Esas para orada dönüyor. Ne oluyor? Hiçbir şeffaflık yok Denetim varmış sistemde, o denetimi de çıkartıyorlar şimdi. İşte ondan sonra çocuklar deist olur, ondan sonra İslam'a karşı mesafe koyarlar.”