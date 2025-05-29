Alınan bilgiye göre İstanbul Bahçelievler’de bir caminin içindeki Diyanet Başkanlığı’na bağlı erkek Kur’an kursunda yatılı öğrenci olan çocuklardan biri, ‘usta öğreticisi’ olarak görev yapan İ.K.’nin kendisine ve bazı arkadaşlarına istismarda bulunduğu iddiasıyla kurum idarecisine şikâyette bulundu.

Anlatılanlar üzerine kurum idarecisi, diğer öğrencilerle görüşerek tutanak tuttu ve ardından Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği’ne suç ihbarında bulundu.

ÇOCUKLAR İSTİSMARI ANLATTI, VİDEOLAR BULUNDU

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Yaşları 11 ve 16 yaş arasında değişen 24 mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) verdikleri ifadelerde hem kendilerinin hem diğer çocukların uğradığı cinsel istismarı anlattı. Adli Görüşmeci Raporu’nda, çocukların ifadelerinde çelişki bulunmadığı, tutarlı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Bunun üzerine İ.K, 19 Nisan’da gözaltına alındı. İ.K'nın telefonunda yapılan incelemelerde, çocuklarla birlikte çekildiği düşünülen birçok görsel ve video tespit edildi. İ.K.’nın ayrıca, Instagram üzerinden bir kişinin ‘panel’ denilen uygulamalar üzerinden kişisel verilerine erişip, tehdit ve şantajda bulunduğu tespit edildi.

Kuran kursunda bulunan 25-30 arasında kamera kayıtları da incelendi. Ancak kameraların bir aylık kayıtlar yapmasından dolayı istismarlara yönelik görüntü elde edilemedi.

TUTUKLANDI!

İ.K. emniyetteki ifadesinde, çocuklara yönelik istismarda bulunmadığını, kursa gelen bir bilişimcinin gece kursta kaldığını ve çocuklara yönelik istismarda bulunduğunu, bunu bildirmesinin ardından idare tarafından susturulduğunu ve hedefe konulduğunu ileri sürdü.

Ancak, çocuklar böyle bir kişiyi tanımadıklarını söylerken, diğer tanıklar da ifadelerinde bilişimci kişinin kursta hiç yatılı kalmadığını belirtti.

Bunun üzerine İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 KEZ AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Nisan’da soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

İddianamede, mağdurların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı, düzenlenen değerlendirme raporlarında mağdur çocukların ifadelerinin samimi ve tutarlığı olduğu ve iftira atmaları için hiçbir sebep bulunmadığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli İ.K.’nın mağdur çocuklara karşı atılı suçları işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtilerek, ‘’çocuğa yönelik cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 24 kez ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.