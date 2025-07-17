Diyanet İşleri Başkanlığı, dev bir “Dini İhtisas Merkezi” kuruyor. İçerisinde lojman, yurt, çok amaçlı salonlar ve idari binalar olacak ve 30 bin metrekarelik yani 4 futbol sahası büyüklüğünde alana yapılacak tesis, Ordu’da denize sıfır olarak inşa edilecek. İhale süreci başlatılırken, halen 40 kadar Dini İhtisas Merkezi olan Diyanet, yeni kompleksin yapımı için en az bir milyar lira harcayacak. Merkezin 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Tasarruf Tedbirleri genelgesini de delen Diyanet, Ordu Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yaptıracağı “Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi” için 22 Temmuz 2025’te ihale düzenleyecek. Dev kompleks Altınordu bölgesindeki sahil şeridinde ve denize sıfır olarak inşa edilecek. Tesisin yapılacağı arsa tapu kayıtlarında “Tarla, ağaçlık ve sahil’’ olarak görülüyor.

ORDU’DAKİ DİNİ İHTİSAS MERKEZİ İÇİN İHALE YAPILACAK

BİRDEN ÇOK İHALE

Tesisin yapımı amacıyla birden fazla ihale düzenlenecek. İlk ihalede yaklaşık maliyet 253 milyon TL olarak belirlendi. 2027’ye kadar yapılacak ihalelerde Diyanet’in kasasından en az bir milyar lira çıkacak. Son yapılan tesislerden Elazığ Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi 2022’de 103 milyon liraya mal olmuştu. Bodrum Gökova’daki tesis için de 2020’de 100 milyon lira harcandı.