Türkiye’de son dönemde en fazla tartışılan kurumların başında gelen, cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlarda Atatürk ismine yer vermediği için de büyük tepki alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetin ve Diyanet’in kurucusu Atatürk’ün ismine yıllardır hutbelerinde yer vermiyor.

Diyanet’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 23 Ekim günü yayınladığı cuma hutbesinde de Atatürk’e yer verilmedi, Cumhuriyetin kurtuluşuna da değinilmedi. Hutbenin konusu, “Aile” oldu. Cumhuriyet Bayramı’na, Cumhuriyet’e ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmedi.

ÜÇ BAŞKAN, AYNI TUTUM

Diyanet’in hutbelerinde Atatürk’ün adı, son olarak Ali Bardakoğlu’nun başkanlık yaptığı 2003–2010 döneminde anıldı. Daha sonra milli günler dolayısıyla yayımlanan hutbelerde Atatürk’ün adına yer verilmedi. 2025’te göreve gelen Safi Arpaguş da aynı tutumu sürdürdü. Atatürk’ün adı hutbelerde 2011’den beri 5 bin 825 gündür anılmıyor.

Elin oğlu daha vefalı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki bir otobüs durağına Atatürk ismi verildi. Durağın ve sokağın geçmişinde, yıllar boyunca yüzlerce işçinin barındığı Woonoord Atatürk, Türkçe adıyla Atatürk Yurdu bulunuyor. Türkiye ile Hollanda arasında 19 Ağustos 1964’te imzalanan iş gücü anlaşmasıyla Türk işçiler Hollanda’da istihdam edildi. Böylece bölge, iş için Hollanda’ya gelen erkeklerin ortak yaşam alanlarından biri hâline geldi. Zamanla çevrede yaşayan Türklerin de uğradığı bir sosyal merkez ortaya çıktı. 1968’de kurulan Ataspor futbol takımı da bu ortak hayatın parçalarından biri oldu. Atatürk Yurdu 1978’de kapandı; eski yerleşkenin ve sakinlerinin hatırası ise bölgede bir anıtla korundu. “Atatürk Anıtı”nda “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü de yer alıyor.