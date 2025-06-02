Diyanet İşleri Başkanlığı, harcamaları ve ihaleleriyle bir kez daha gündemde. Elazığ Harput İhtisas Merkezi’nde “Aday Din Görevlileri” için yapılan yemek alımlarında, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair soru işaretleri büyüyor. 26 Mart'ta düzenlenen 2.6 milyon TL’lik yemek ihalesini alan Aşsa Grup Yemekçilik, 12 Mayıs'ta yapılan ve yaklaşık maliyeti 14.8 milyon TL olarak belirlenen yeni ihaleyi de 13 milyon 196 bin TL’ye aldı. Her iki ihalenin de aynı firmaya gitmesi ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi, “adres belli miydi?” sorusunu gündeme getirdi.

AYNI MERKEZ, AYNI ŞİRKET, FARKLI İHALE TUTARI

Elazığ'daki Harput İhtisas Merkezi’nde görev için yetiştirilen "Aday Din Görevlileri" için yemek alımına yönelik ihaleler, dikkat çeken tekrarlarla gündeme geldi. Diyanet’e bağlı merkez, 26 Mart 2025’te yaptığı ilk ihalede pazarlık usulünü tercih etti. İhale sürecine yalnızca bir firma katıldı: Aşsa Grup Yemekçilik. Sonuçta 2 milyon 654 bin TL tutarındaki sözleşme bu firmaya verildi.

ETİN RENGİNE, KEMİĞİN KIVAMINA KADAR ŞARTNAME HAZIRLANMIŞTI

İlk ihalenin teknik şartnamesinde et ürünlerine dair verilen ayrıntılar ise şaşkınlık yarattı. İstenen etlerin sadece lezzetli değil, aynı zamanda görsel olarak da belirli bir estetikte olması beklendi. Şartnamede şöyle denildi:

“Gövde ve sokum dolgun, butlar yuvarlak ve dış bükey olacak. Antrikot kabarık, lifler ince, yüzey taneleri sık olacak. Kesik yüzeyi elastiki, rengi açık pembe ile kırmızı arasında değişecek. Kemik başları ışıltılı beyaz ve gri renkte, iliği ise koyu renkli olacak.”

13 MİLYONLUK İKİNCİ İHALE: ADRES YİNE DEĞİŞMEDİ

Diyanet, 12 Mayıs’ta aynı merkez için bu kez daha yüksek tutarlı bir yemek ihalesine çıktı. Yaklaşık maliyeti 14 milyon 874 bin TL olarak hesaplanan “malzemeli yemek hizmeti” ihalesi, 13 milyon 196 bin 575 TL’ye yine Aşsa Grup’a verildi. Sözleşmenin 30 Mayıs’ta imzalandığı bildirildi.