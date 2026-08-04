Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları ile sık sık gündeme gelen Diyanet’te, koltuk değişimine rağmen harcamaların bütçe yükü azalmadı. Eylül 2025 tarihinde Ali Erbaş yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş, bir yıl dolmadan 15 defa yurt dışına çıkarken, seyahatlerde ilk altı ayda 399.7 milyon liralık yolluk harcamasına imza attı.

YÜZDE 52 ARTTI

Birgün’de yer alan habere göre, toplam 10 aylık görev süresinin yarıdan fazlasını İstanbul’da ve yurt dışında geçirdiği belirtilen Arpaguş’un Diyanet bütçesine de yansıyan yurt dışı seyahat rotası ise, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Batı Trakya-İskeçe, Bulgaristan, Makedonya, Fransa, Özbekistan, Suudi Arabistan olarak gerçekleşti. Başkanlığın 2025’in ilk 6

ayında 261.9 milyon lira olan yolluk gideri bu yılın ilk 6 ayında 52’lik artış kaydetti.