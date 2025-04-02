İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolara "boykot" eklendi.

AKP'li birçok isim ve bakan dün akşam saatlerinde TV kanallarına çıkarak boykot karşıtı açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın da daha önce "boykot" çağrısı yaptığı ve boykotu savunduğu ortaya çıktı

"BİR MÜSLÜMAN BOYKOT ETMİYORSA İMANINI SORGULASIN"

Erbaş'ın, mart ayındaki "Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın o Müslüman" açıklaması yeniden gündem oldu.

Ankara Millet Camisi’nde teravih namazı kıldıran Erbaş, cami cemaatine şu sözlerle seslenmişti:

“Dilimizden gelen ne varsa yapmamız lazım. Zaten kalbimizle mazlumların, mağdurların yanında olmazsak imanımızı sorgulamamız lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); ‘Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de olmazsa kalbinizle buğz edin. O da imanın en zayıf noktasıdır.’ buyuruyor.

O bile yoksa bir Müslümanda, zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın o Müslüman."