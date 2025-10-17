İzmir'de görev yaptığı sırada AKP Buca İlçe Başkanlığı tarafından aranan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan 2023 tarihli AKP mitingine cami cemaatini göndermesi talep edilen imam Yusuf Kılıç, bu talebi reddetmişti.



Bu yaşananların sosyal medyaya yansımasından sonra Diyanet İşleri Bakanlığı, Kılıç hakkında hem soruşturma başlattı hem de 29 Mayıs 2023’te Buca’daki başka bir camide görevlendirdi. Bir süre sonra Kılıç’ı arayan bir Diyanet yetkilisi “AKP yöneticileri tarafından aranmadığını söylediği ve özür dilediği bir video çekmesini” istedi, aksi durumda ihraç edileceği tehdidinde bulundu. Kılıç bunu da kabul etmedi, Gezi’ye damgasını vuran müezzin Fuat Yıldırım gibi “Ben din insanıyım yalan söylemem” dedi.





DİYANET, MAHKEME KARARINI TANIMADI



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, soruşturmanın sonucunda Diyanet İşleri Bakanlığı, Kılıç'ı “Toplumun din görevlilerine karşı duyduğu güven ve saygınlık zedelenmesine neden olduğunu, tavrının iyi niyetli olmadığı” gerekçesiyle cezalandırdı. "Kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilen İmam Kılıç, hem de İzmir’den başka kentin köyüne sürüldü.

Kılıç, Diyanet’in verdiği cezayı İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuruyu değerlendiren İdare Mahkemesi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cezayı iptal etti. Mahkeme kararında, kademe durdurma cezasında “hukuka uyarlık bulunmadığı” vurgulandı.

Ancak önceki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla imam Kılıç hakkında yeniden soruşturma açıldı. Bu sefer de 20 Ağustos 2025’te Kılıç’ın itirazı reddedildi ve ceza kesinleşti.



ARPAGUŞ'UN İLK ZORLU SINAVI OLACAK



Göreve gelmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk portresinin önünde verdiği pozla ve kulislerde 'Ali Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam yeter' ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelen yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un ilk zorlu sınavı ise İmam Kılıç hakkında vereceği karar olacak.







