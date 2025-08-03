Diyanet İşleri Başkanlığı önceki gün kadınların kıyafetini hedef alan bir hutbe yayınladı. “Açık giyinmenin Allah’ın emrini ihlal ettiği, haram ve günah olduğu” yorumu yapılan hutbe büyük tepkiyla karşılandı. Üstelik bu hutbede açık giyinen kadına karşı sessiz kalanların “Büyük vebal altında olduğu” öne sürülüyor.

KARANLIK BİR DAYATMA

Bu ifadeler, özgür tercihine göre mini etek, şort, büstiyer ya da straplez kıyafetler seçen kadınlar için yeni saldırılara da kapı aralıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Kadınları hedef gösteriyor. Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez. Bu ülkenin kadınları karanlık dayatma ve Diyanet fetvalarına sığmaz” ifadeleriyle tepki gösterdi. Hutbede açık giyinen kadının utanması gerektiğini öne süren Diyanet’e “Utanması gerekenler kadınlar değil’’ diyen Nazlıaka şunları söyledi:

ÖNCE KENDİNİZE BAKIN

“Kadınlar tercihlerine göre giyimlerinden utanmaz. Utanması gerekenler, 130 milyarlık bütçe ile şatafat içinde yaşayanlar, kayınbiraderini gizlice işe alan ve emekli edenler, hacca çamaşırcı ve ütücü götürendir. Diyanet önce kendine baksın sonra kadınları düşünsün, hatta hiç düşünmesin.”

Dini sizden öğrenmeyeceğiz

Hutbeye sosyal medyadan da yoğun tepki geldi. Bir kullanıcı “Eyy Başkan… Bir hutbede de ‘Hırsızlık ve haksızlık yapmayın, işi ehline verin, sahtekarlık yapmayın, kadına el kaldırmayın’ demiyorsun. Kadınlarımız açık giyinmesin yeter, öyle mi?” diye sordu. Diyanet’e şu tepkiler gösterildi:

- Bir sonraki hutbede de hayat pahalılığı ve adaletsizliği anlatırsınız inşallah…

- Diyanet insanlarla dalga geçiyor.

- Diyanet’in başkanı lüks içinde yaşıyor ama israftan bahsediyor, konuşması da değersiz oluyor. Müslümanlığı sizden öğrenmeyeceğiz.