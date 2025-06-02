Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Hac ve Umre hizmetleri ile harcamaları konusunda Sayıştay denetiminin dışına çıkarılmasına yönelik düzenlemeye gidiliyordu.

İlk başta TBMM Genel Kurulu’na gelen torba yasa teklifi kabul edildi. Ancak muhalefetin eleştirileri üzerine tekrir-i müzakere yapıldı ve 5. maddede son anda bir değişiklik daha yapıldı. İlk teklifte, “Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili işlemler ile Hac ve Umre hesabından yapılan bütün harcamalar her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenir” maddesi yer alıyordu. Son kararla ‘Başkanlık’ kelimesinden sonra ‘Sayıştay’ ibaresi eklendi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Şeref Olgun, son dakika değişikliği yapılmadan önce şu açıklamayı yapmıştı: “Sayıştay denetiminden kaçma girişimi Diyanet’in hesap vermekten kaçış biletidir.”

KİTAPLARA MİLYONLAR

Öte yandan 2025 yılı bütçesi 130 milyar 119 milyon TL olan Diyanet’in 5 ayda kitap basımı için harcadığı para dudak uçuklattı. Basılan kitaplar için tam 83 milyon 422 bin 140 TL harcadığı ortaya çıktı.