6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hisse bedelleri resmen açıklandı.
Yüksek enflasyon nedeniyle kurbanlık fiyatlarında ciddi bir yükseliş beklenirken, 2025 yılında geçerli olacak vekaletle kurban kesim bedellerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu.
ARTIŞ SINIRLI TUTULDU
Erbaş, kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 2024 yılında kurban kesim bedelleri yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlenmişti.
Böylelikle yeni yıl için kurbanlık hisse bedellerinde yaklaşık yüzde 15'lik artışa gidilmiş oldu.