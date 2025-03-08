Ramazan’da vatandaşlara “Sahurda Avokado” tavsiyesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de İstanbul’un ünlü lüks et lokantası RB’nin sahibi Ramazan Bingöl ile yemek programı yapmaya başladı. Diyanet TV, yemek programı için Ramazan Bingöl ile her pazar günü için anlaştı. Vatandaş ise “Diyanet’in işi yemek programı yapmak mı?” diye sordu.

İSTANBUL’UN LÜKS LOKANTASI

İstanbul’un lüks et lokantası RB’nin sahibi Ramazan Bingöl, Ramazan ayı boyunca Pazar günleri Diyanet TV’de vatandaşa yemek tarifleri verecek. Bingöl’ün İstanbul Esenler’deki şubesinde bir kişilik iftar 2550 lira ve restoranda beş adet de VIP salonu bulunuyor. Ümraniye şubesinde ise bir kişilik iftar 2 bin 250 lira.

Diyanet TV’de program yapan Ramazan Bingöl’ün restoranında kişi başı iftar 2.550 TL. Menüde bir tek kuş sütü eksik. Restoranın beş adet de VIP salonu var.

HUTBEDE SABIR MESAJI

Diyanet’in ‘İyilik Ayı Ramazan’ başlıklı cuma hutbesinde de sabır istendi. Hutbede, “İyilik, Dünya malına olan aşırı sevgiye rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve kölelere vermektir. Darlıkta, hastalıkta ve cihadın en şiddetli olduğu zamanlarda sabır göstermektir” denildi.

Sofra adabı da öğretecek

Diyanet TV duyurusunda, “Şef Ramazan Bingöl’ün en güzel ve pratik yemek tarifleri ile birlikte sofra adabı, yemek kültürü ve mutfak ile ilgili pratik bilgiler... Ramazan Bingöl ile Bereket Sofrası her Pazar Diyanet TV’de” ifadesi yer aldı. Bingöl de ilk programının tanıtımı için “İftar sofralarına hem doyurucu hem de hafif lezzetler arayanlar için iki özel tarif paylaşıyorum: Anadolu mutfağının besleyici ve lezzetli klasiği Bulgurlu Tavuk ve Ramazan’ın gülü Güllaç” dedi.