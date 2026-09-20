Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların kilit ismi olan itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait beş yıldızlı otelden vazgeçmiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Başkanlığın yurt dışındaki vakıf ve birliklerinin işbirliğiyle düzenlenen “Yurt Dışı Vakıf ve Birlikler Kadın Çalıştayı”, 11-15 Eylül tarihleri arasında Eliz Otel’de gerçekleştirildi.

DİYANET ÖDEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki çalıştaya, yurt dışındaki vakıf ve birliklerde görev yapan yaklaşık 200 kadın katıldı.

Diyanet’in genel müdürleri, daire başkanları ve alanında uzman isimler de çalıştay için Kızılcahamam’daki Eliz Otel’e gitti. Çalıştayda özel etkinlikler düzenlendi.

Yurt dışından gelen konuklara yönelik Ankara’da gezi programları da gerçekleştirildi. Beş yıldızlı termal oteldeki konaklama ve organizasyon giderlerinin, Diyanet’in yurt dışı yapılanması içinde faaliyet gösteren DİTİB tarafından organize edildiği belirtildi.

SÖZCÜ’nün daha önce de gündeme taşıdığı Eliz Otel’den yine Diyanet çıktı. Gezmeli, spa ve termalli Diyanet toplantısına, yurt dışındaki vakıf ve birliklerde görev yapan yaklaşık 200 kadın katıldı.

İTİRAFÇININ ORTAĞI

Geçmişte de Diyanet’in toplantılarında tercih edilen Eliz Otel, son aylarda Diyanet tarafından art arda düzenlenen organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Diyanet, 2026 yılı haccı öncesinde hac idmanı ve hac değerlendirme toplantısını da bu otelde gerçekleştirdi.

Eliz Otel’in sahibi Gürkan Dölekli ile itirafçı Aziz İhsan Aktaş çeşitli şirketlerde ve projelerde ortaklık yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş çete liderliğinden yargılanmış ve beraat etmişti. Duruşmalar sırasında Aktaş ile Dölekli ters düşmüştü.

Ortağını suçlamıştı

Aktaş, cezaevinden tahliye olabilmek amacıyla emniyette verdiği ifadede, ortağı Gürkan Dölekli’nin talimatıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye 300 bin dolar rüşvet verildiğini iddia etmişti. Dölekli ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek Aktaş’ın paçayı kurtarmak için iftira attığını savunmuştu.

HER TÜRLÜ KONFOR, GECELİĞİ 20 BİN TL

- Eliz Otel, kendisini “Thermal Spa & Wellness” oteli olarak tanıtıyor. Doğayla iç içe ve lüks konaklama imkânı sunduğunu belirtiliyor.

- Otelde açık ve kapalı yüzme havuzları, termal havuz, Türk hamamı, sauna ve fitness merkezleri bulunuyor.

- Kadınlar ve erkeklere ayrı hizmet verilen otelde köpük ve tuz odalarının yanı sıra bakım kürleri, kese ve masaj sunuluyor.

- Otelin internet sitesindeki bilgilere göre, termal havuzlar, SPA ritüelleri, VIP alanlar, masaj ve terapi odaları “ayrıcalıklı deneyim” ifadeleriyle tanıtılıyor.

- Tesiste aynı anda binlerce kişinin ağırlanabildiği büyük toplantı ve etkinlik salonları da yer alıyor.

- Otelin internetten açıklanan fiyatı ise cep yakıyor. Tek kişi gecelik 5 binden başlıyor, 20 bine kadar çıkıyor.