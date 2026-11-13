Hutbelerinde “Kul hakkı ateşten gömlektir” diyen Diyanet, yazılı sınavda yüksek puan alanları mülakatta eledi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Murakıplık Görevde Yükselme Sınavı’nda yazılı sınavdan 80-90 gibi yüksek puanlar alan adayların mülakatta 50’li puanlar verilerek elendiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Günaydın “Tuz koktu tuz! Hiç mi utanmaz, hiç mi arlanmazsınız?” diye konuştu.

70 PUAN BARAJI VAR

“Diyanet İşleri Başkanlığı, hakkı hukuku en çok bilmesi gereken yer” diyerek yazılı sınavda 80 alan adayın mülakatta 55, 86 alan adayın 58.3, 82 alan adayın 56, 86 alan ayadın 56.3 aldığını” açıkladı.

Yazılı sınavda 70’ten düşük alan adayın otomatikman elendiğini belirten Günaydın şöyle konuştu:

“Hakkı olmadığı halde murakıplık sınavında yükselttiklerinizin Diyanet’tekilerle akrabalık bağı ne? Sınav komisyonlarında kimlerle ilişkileri var? Mülakat sınav tutanakları, puan tutanakları ve cetvelleri, ses görüntü kayıtları incelensin.”

Diyanet’in murakıpları, taşra teşkilatında (il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak) camileri, Kuran kurslarını ve müftülük personelini denetleyen, gerekirse inceleme ve soruşturma yapan görevliler. Bu kritik görev için yapılan işe alımlarda liyakata değil mülakata bakılması tepki çekti.