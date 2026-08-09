Yüksek bütçesi, harcamaları, gezileri, lüks otel toplantılarıyla gündemden düşmeyen Diyanet, 143 bin 440 kişilik dev personel ordusunu daha da büyütüyor.

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları için 28 bin 947 yeni kadro istedi. Yüzde 20’lik artışla Diyanet’in personel sayısı 172 bin 387’ye ulaşacak. Diyanet 13 bin din görevlisi, 5 bin manevi danışman, 3 bin destek personeli, bin özel güvenlik, Diyanet TV ve Diyanet Radyo için 178 personel ile yurt dışı için de 640 kadro istedi.

Diyanet’in bu yılki 177 milyar 646 milyon liralık dev bütçesinin 150 milyar 675 milyon lirası imam hatip müezzin ve diğer personele gidecek. Merkez teşkilatı için de 644 yeni kadro istendi. Merkez teşkilatı için çeşitli unvanlarda 90 açıktan atama izni de istendi. ABD’nin Boston ve Miami, Kanada’nın Montreal, Afganistan’ın Kandahar ve Kazakistan’ın Türkistan şehirlerinde din hizmetleri ataşeliği kurulmasına karar verildi.