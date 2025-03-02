Emekli ve asgari ücretlinin maddi durumunun ‘fitre verilebilir’ nitelikte olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının başladığı ilk günde yaptığı beslenme önerisiyle yine tekki çekti. Diyanet’in kanalı Diyanet TV’de, ‘Ramazan’da nasıl beslenmeli’ konulu programda vatandaşa ‘Sahurda avakado’ yemesi önerildi.

TEPKİ MESAJLARI YAĞDI

Avokadonun bir tanesinin fiyatı zincir marketlerde 50 liradan başlıyor, manavlarda 70 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar bu programa tepki göstererek Diyanet TV’ye ilan ettiği fitreyi hatırlatarak “Hani 180 lira ile doyuyorduk, 2 öğün için geçerliydi. Avokadonun tanesi ne kadar biliyor musun, kilosu değil tanesi diyorum” mesajları gönderdi.

BU MENÜYE GÜÇ YETMEZ

Program konuğu, ramazanda sahur ve iftar menüsü konusunda şu tavsiyelerde bulundu: “Özellikle sahurun kahvaltı şeklinde gitmesini arzu ediyoruz. Yumurtamız olsun, bir parça peynirimiz olsun. Severseniz avokado ekleyebilirsiniz. 2-3 ceviz, 7-8 zeytin, 7-8 badem, bol yeşillikle böyle bir sahur yapabilirsiniz. Veya tek öğün şeklinde beslenebilirsiniz. Ama sahura kalkmak fazilet olduğu için mutlaka kalkın istiyoruz. Kalktığınızda da bir kase yoğurt kaşıklayabilirsiniz, suyunuzu içip yatabilirsiniz. Orucu bir bardak suyla açıyoruz, bir tane hurma yiyip kan şekerimizi dengeliyoruz. Ardından çorba içiyoruz ve namaz arası veriyoruz. Protein ağırlıklı beslenirseniz kas kaybınızı da önlersiniz.”