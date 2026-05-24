Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 2027 yılı takvimlerinin basımı için ihaleye çıktı. Toplam 2 milyon 936 bin adet takvim bastırılacak ve takvimler için İhlas Gazetecilik şirketi ile 22 Mayıs’ta 83 milyon 206 bin 240 liralık sözleşme imzalandı.

2027 yılı takvimlerinin ise 2026 yılına göre sayısı azaltıldı, maliyeti aynı kaldı. 2026 yılında 3 milyon 255 bin takvim için İhlas Gazetecilik firmasıyla 17 Temmuz 2025’te 83 milyon 979 bin liralık sözleşme yapılmıştı. 2027 yılı için toplam 2 milyon 936 bin takvim sayısına düşüldü. Bu takvimler için 83 milyon 206 bin 240 lira ödendi.

Diyanet’in takvimlerinde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ya da adı yer almıyor. Sadece 19 Mayıs’ta ve 10 Kasım’da “Atatürk’ü anma günü” ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü” ifadesi yer alıyor.