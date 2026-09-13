SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği, Diyanet’teki “evlilik dışı ilişki” iddiası Meclis gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konudaki önergeye 6 ay sonra verdiği yanıtta iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. ”Gerekli işlemler tesis edilmektedir” denildi. İki yönetici hakkında ne işlem yapıldığı da açıklanmadı.

Diyanet yöneticilerinden biri 2. eşine şiddet uygulamış, 3. bir kadınla da ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Diğer yöneticinin de eve gelen çocuk bakıcısı ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilmişti.