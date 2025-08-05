Diyanet İşleri’nin, Avusturya’daki kuruluşu ATİB’den (Avusturya Türk-İslam Birliği), Ankara’dan Viyana’ya atanan ve ATİB’i yöneten 2020’den sonraki Din Hizmetleri Müşavirleri F.M.K. ile M.Ş.‘nin, "hac, kurban ve Cuma bağışları ile“ eskort kızlar çağırıp eğlenmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

İki bürokrat görevden alınırken, diyanetin aynı dönemde Viyana’da görev yapan bir Din Hizmelteri Ataşesi ve iki diyanet görevlisi ile ilgili soruşturmaları sürüyor.

DİPLOMATİK HESAPTAN KADINLI EĞLENCE

63 adet kuruluşu yöneten ATİB’den bu konuyla ilgili yapılan açıklama, bir anlamda skandalı doğruladı. ATİB’den yapılan yazılı açıklamada, "Eskort iddiaları" yalanlanmadı ve, "Söz konusu iddiaların bir önceki dönemi kapsadığı, Diplomatik Hesap’tan kadınlarla eğlenceler düzenlediği ortaya çıkan ilgili kişilerin tamamının ATİB’le ilişiğinin kesildiği“ vurgulandı.

KONUYU AYDINLATMAK İSTERİZ

ATİB’in açıklamasında, şöyle denildi:

“Söz konusu iddialar, mevcut yönetim kurulunun göreve başlamasından önceki bir dönemi kapsamaktadır. İlgili kişilerin tamamı ATİB’den ayrılmışlardır. Mevcut yönetim kurulu, ne sorumlusu ne de yetkilisi olmadığı olaylarla ilişkilendirilmeyi kabul etmemektedir.

Tam şeffaflık sağlamak ve şüpheleri kaldırmak bizim için büyük önem taşımaktadır. ATİB, belirtilen hususları kurum içinde dikkatle incelemekte ve konunun eksiksiz ve objektif bir şekilde aydınlatılmasını sağlamak amacıyla yetkili makamlarla yakın temas içindedir. Yönetim kurulu, kamuoyunun güvenini korumak için kararlılıkla çalışmaktadır.

BAĞIMSIZ MI? ÖZERK Mİ?

Ayrıca açıkça belirtmek isteriz ki ATİB, Avusturya Dernekler Yasası’na göre kurulmuş, kendi yönetim kurulu tarafından yönetilen, merkezi Viyana’da bulunan, bağımsız ve özerk bir Avusturya derneğidir.”

ATİB’in açıklamasında, "bağımsızlık ile özerkliğin“ karıştırıldığı görüldü. ATİB, bağımsız değil, ancak Türkiye’deki diyanetten özerk bir yapıda bulunuyor. Ancak yönetimleri, Ankara’dan gönderilen Din Hizmetleri Müşavirleri ve Ataşeler tarafından yönlendiriliyor.