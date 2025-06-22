Çınar son olarak sosyal medya hesabında “Kur’an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?” sorusunu yanıtladı. Çınar, “Evet, bu tür telefonlarla tuvalete girmek caizdir. Telefon bir alettir. Kendisine Kur’an yüklenmiş telefon, mushaf hükmünde değildir” derken; Allah yazılı yüzük, kolye ile tuvalete girilmeyeceğini söyledi. Çınar, “Yüzük, kolye vb üzerinde Allah (cc) ismi gibi mukaddes kelimeler yazılıysa bunlarla tuvalete girmek mekruhtur. Bu tür nesneler şahsın üzerinde görünür olmayıp bunlarla tuvalete girmek caiz ise de söz konusu nesnelerle tuvalete girmemek en uygun olan davranıştır” dedi. Çınar, daha önce dolgu, botoks gibi işlemlerin haram olduğunu açıklamış “Yapan ve yaptıran tövbe etmelidir” demişti.