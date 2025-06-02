Kıbrıs'ta çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı...

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Aynı zamanda Mehmetalioğlu Kocaeli’ye vaiz olarak atanmıştı.

Mehmetalioğlu’nu Diyanet’in yeniden İstanbul’a atadığı ortaya çıktı.

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

-Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi.

-İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul’un tüm camileri görev alanım.

-Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar.

-Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur.

Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor.