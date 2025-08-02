Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu haftaki cuma hutbesinde, “hayâ” kavramı ve “ahlaki değerler” gündeme getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dün tüm camilerde okuttuğu hutbede, giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevrelerinin “özgürlük” ve “çağdaşlık” adı altında çıplaklığı özendirdiği ve örtünmeyi değersizleştirdiği savunuldu.

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

“Günümüzde öz gürlük ve çağdaşlık adı altında çıplaklık özendiriliyor. Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtün me emrini ihlaldir, haramdır. Çıplaklık, cesaret ve özgürlük değildir. Çağdaşlık da değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes vebal altındadır.