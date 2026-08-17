Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler sınavlarıyla, aileleri de birçok alandaki yüksek zamlarla mücadele edecek. Yurt fiyatları ortalama yüzde 35 oranında artarken Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı ise öğrencilere ‘fahiş’ zam yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonu yüzde 31.75 açıklamasına rağmen Diyanet Vakfı’nın yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı. Böylece Diyanet’in yurtlarında 1 yıl kalmanın maliyeti 150 bin liraya ulaştı.

2 YILDA YÜZDE 125 ZAM

Yüksek zamma hem öğrenciler hem de aileleri sosyal medyadan tepki gösterdi. Zammı eleştiren paylaşımlarda “Gelirlerden sadece yüzde 1’ini verseniz o öğrenciler bedavaya kalır. Camilerde Allah rızası için diyerek almayı biliyorsunuz, ne zaman vermeyi de öğreneceksiniz? Diyanet halktan da Hak’tan da uzaklaştı” denildi. Karara Diyanet Sendikası da sert tepki gösterdi.

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül “Eğitime destek beklerken zam şoku yaşadı.Geçen yıl da yüzde 50 zam yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı yurt ücretlerine iki yıl üst üste yaptığı bu artışla, kümülatif olarak yaklaşık yüzde 125 zam uygulamış oldu” eleştirisini yaptı. Resmi enflasyon ortadayken zam oranlarının izah edilemeyeceğimi söyleyen Gül, “Eğitim için mücadele eden gençlerimizi ve ailelerini daha da zor durumda bırakacak uygulamalar vakfın kuruluş ruhuyla bağdaşmaz. Bu karar gözden geçirilmeli” ifadesini kullandı.

Eylülde birçok aile, kırtasiye, okul kıyafeti, servis ücreti gibi eğitim masrafları için on binlerce lira ödeme yapmak zorunda kalacak. Yurtta kalmanın alternatifi öğrencilerin arkadaşlarıyla eve çıkması olabilirdi ancak İstanbul’da ortalama kiranın 43 bin lirayı aştığı göz önünde bulundurulunca bu durum da mümkün gözükmüyor.

Vakıf, vergi ödemiyor

Diyanet Vakfı, vergiden muaf ve yurtlar ve sosyal işletmelerden önemli gelir elde ediyor. Vakıf yöneticiler de çifte maaş alıyor. Vakıf şirketlerine ait yirmi sivil plakalı lüks araç Diyanet yönetiminin emrinde bulunuyor. Diyanet Vakfı’nın genel müdürü ve iki genel müdür yardımcısı ise hem il müftüsü genel müdür maaşı alıyor. Vakfın başlıca gelir kalemleri arasında camilerden toplanan paralar, kurban, zekat ve sadaka bağışları, özel okul ve özel üniversite gelirleri bulunuyor.