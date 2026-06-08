Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızından sonra Emin Pazarcı’nın avukat kızının çakarlı araçta verdiği pozlar tartışmaların odağına oturmuştu.

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Trafikte çakar kullanma tartışmaları devam ederken sivil toplum kuruluşu olan Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan’ın da trafikte vakfın sivil plakalı aracı için çakar kullandığı görüldü.

TDV kaynakları Turan’ın yalnızca devlet toplantılarına katılırken ya da şehirlerarası yollarda trafiği aksatmamak amacıyla çakarlı aracı kullandığını belirtti. Normalde yetkisi olmayanların çakar kullandığı için 173 bin TL ceza alması gerekiyor.

TDV Genel Müdürü Turan’ın aldığı maaşlar ve yararlandığı imkanlar tartışma konusu.

İzani Turan, vakfa ait lojmanda ikamet ediyor.

Bursa İl Müftülüğü görevinden emekli olduktan sonra 2021 yılında TDV Genel Müdürlüğü’ne atanan Turan’ın hem emekli il müftüsü maaşı aldığı hem de vakıftaki genel müdürlük görevi nedeniyle ayrıca ücret aldığı belirtildi.

Vakfın gelirlerinin önemli bölümü bağışlar, vekaletle kurban organizasyonları, hac ve umre faaliyetlerinden oluşuyor.