Cem YILDIRIM

130 milyar lira bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan ayında SMS ile fitre parası istedi. Fitre kampanyasında bir SMS 180 lira olacak. “Ramazan ayında emekli ve asgari ücretliye fitre verilebilir” fetvası ile sefaleti gözler önüne seren Diyanet vatandaştan fitre parası isterken Gazze’de 250 bin kişiye iftar ve sahurda yemek dağıtacak. Yurt içinde ise 135 bin kişiye iftar verecek. Vatandaşlar ise, “Eve lazım olan camiye haramdır” diyerek Diyanet’e tepki gösterdiler.

Gazze’de bu yıl Ramazan ayında 250 bin Filistinli için iftar sofraları kurulacak.

450 MİLYONLUK YARDIM

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2025 yılı Ramazan yardım planlamalarına değinen Erbaş, “Yurt içi ve yurt dışında 2 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine, gıda paketi, alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği ile toplam 450 milyon liralık yardım yapılacak. Deprem bölgesindeki illerimizde de 135 bin vatandaşa iftar sofrasında yemek ikram edilecek” dedi.