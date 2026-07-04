DİYARBAKIR 1.AİLE MAHKEMESİ

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T.C. DİYARBAKIR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/589 Esas

KARAR NO : 2026/236

Davalı : 1- HATİP YAZICI

Davacı : 2- ADALET YAZICI

DAVA: Tedbiren Velayet ((TMK M.197))

DAVA TARİHİ: 07/11/2025

KARAR TARİHİ : 06/03/2026

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH: 31/03/2026

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda:

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanmak üzere;

1-Açılan davanın KABÜLÜ ile, tarafların müşterek çocukları 21/02/2011 doğumlu Azad YAZICI'nın velayetinin davacı anne Adalet YAZICI'ya verilmesine,

2-Davacı adli yardımdan yararlandırıldığı için karar tarihi itibariyle alınmasıgereken 1.347,40 harç ile 12.440,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğundaverilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulenanlatıldı. 04/06/2026Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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