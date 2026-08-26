DİYARBAKIR 1.AİLE MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2025/555 Esas
KARAR NO : 2026/214
Davalı : 1- ESRA KARAKOÇ
2- KADİR KARAKOÇ
3- DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : 4- ONUR IŞIKLI
5- ZEYNEP IŞIKLI
1-Açılan davanın KABULÜ ile;Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çarşı Mahallesi, Cilt:20, Hane:198, BSN;46'de nüfusa kayıtlı Kadir ve Esra kızı, 22/03/2024 doğumlu, 51913185766 T.C. Kimlik numaralı küçük Gülay Havva KARAKOÇ'un, 23224408612 T.C. Kimlik numaralı davacı ONUR IŞIKLI ve 32047115126 T.C. Kimlik numaralı davacı ZEYNEP IŞIKLI tarafından EVLAT EDİNİLMESİNE,
2-Evlat edinilen Gülay Havva'nın, "Gülay Havva" olan isminin "GÖKÇEN MAVİ" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,karar verilmiştir.
Kararın davalıya ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup, İş bu ilan ilan edildiği günden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.
#ilangovtr Basın no ILN02535765