DİYARBAKIR 1.AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. DİYARBAKIR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/555 Esas

KARAR NO : 2026/214

Davalı : 1- ESRA KARAKOÇ

2- KADİR KARAKOÇ

3- DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı : 4- ONUR IŞIKLI

5- ZEYNEP IŞIKLI

1-Açılan davanın KABULÜ ile;Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çarşı Mahallesi, Cilt:20, Hane:198, BSN;46'de nüfusa kayıtlı Kadir ve Esra kızı, 22/03/2024 doğumlu, 51913185766 T.C. Kimlik numaralı küçük Gülay Havva KARAKOÇ'un, 23224408612 T.C. Kimlik numaralı davacı ONUR IŞIKLI ve 32047115126 T.C. Kimlik numaralı davacı ZEYNEP IŞIKLI tarafından EVLAT EDİNİLMESİNE,

2-Evlat edinilen Gülay Havva'nın, "Gülay Havva" olan isminin "GÖKÇEN MAVİ" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,karar verilmiştir.

Kararın davalıya ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup, İş bu ilan ilan edildiği günden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

#ilangovtr Basın no ILN02535765