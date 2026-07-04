DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/547 Esas
17.06.2026
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ONUR CANBEY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 12608050776
ADI SOYADI : ONUR CANBEY
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : NESİBE
DOĞUM TARİHİ : 22/02/1999
DOĞUM YERİ : HAZRO
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