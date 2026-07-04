Son Dakika
DOLAR 46,81 0,07 (%0,16) EURO 53,55 -0,01 (%-0,01)
Sosyal Medya
Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/547 Esas

17.06.2026

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ONUR CANBEY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.06.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 12608050776
ADI SOYADI : ONUR CANBEY
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : NESİBE
DOĞUM TARİHİ : 22/02/1999
DOĞUM YERİ : HAZRO

#ilangovtr Basın no ILN02502518