DİYARBAKIR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. DİYARBAKIR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/767 Esas

DAVALILAR : RAMAZAN ÇELENK Mevlana Halit Mah. 449. Sk. Öncel Ap No: 7 İç Kapı No: 18 Bağlar / Diyarbakır Bağlar / DİYARBAKIR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/09/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

