DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
06.03.2025
Sayı : 2025/86 Esas
YUNUS BAĞCI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen JEHAT BAĞCI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025 GAİP TC KİMLİK NO : 15400972536
ADI SOYADI : JEHAT BAĞCI
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : SEVDA
DOĞUM TARİHİ : 22/09/1996
DOĞUM YERİ : SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ : MEZOPOTAMYA MAH. FIRAT BULVARI NO:158 İÇ KAPI NO:8 KAYAPINAR/DİYARBAKIR
