DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/732 Esas

DAVALILAR : 1- MAHMUT TANIŞ Kültür Mah. Kocakaplan Cad. No:24 İç Kapı No:4 , Tatvan/ BİTLİS

2- MASUM TANIŞ

3- SALİHA ÇAKMAK

4- MAHFUZ TANIŞ 21/3 Sk. Kemalpaşa Mah. No:15 İç Kapı No:3 Bağcılar/ İSTANBUL

Davacılar tarafından aleyhinize açılan ''Hüseyin TANIŞ'tan kalma Bitlis İli Tatvan İlçesi Karşıyaka Mah. Ahlat Caddesi Mevkii 214 Ada 7 Parselde ve Diyarbakır İli Merkez İlçesi İskenderpaşa Mah. Telgrafhane Mevkii 2 Pafta 134 Ada 42 Parsellerin'' Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/10/2026 günü saat: 14:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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