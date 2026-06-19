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DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2025/960 Esas

07.11.2025

NURULLAH AKSOY ile SONGÜL AKSOY arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07.11.2025

GAİP 

TC KİMLİK NO : 22700456376
ADI SOYADI : SONGÜL AKSOY
BABA ADI : İSMAİL AKSOY
ANA ADI : LATİFEAKSOY
DOĞUM TARİHİ : 19/04/1980
DOĞUM YERİ : ÇINAR

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