DİYARBAKIR 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

DİYARBAKIR

7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/380 ESAS

DAVALI : SEDAT ÇİÇEK -20353784440

Davacı tarafından aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde, davalının mernis adresine yapılan tebligatların iade döndüğü ve mernis adresinin bulunmadığı, bu sebeple TK 21/2 maddesine göre de tebliğ yapılamadığı, kolluk tarafından da yerleşim adresinin bildirilmediği anlaşılmış olduğundan Mahkememizce Tensip Zaptının ve dava dilekçesininilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02561264