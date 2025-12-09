Diyarbakır Adliyesi'ndeki adli emanet deposundan 7.62 çapında 793 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mermisinin çalınarak dışarıda satılmasıyla ilgili emanet bürosunda zabıt kâtibi M.Y gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan katip tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğince ifadesi alınan katip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zabıt kâtibinin belirli periyotlarla partiler halinde dikkat çekmemek için mermileri azar azar çıkarıp dışarıda irtibatlı olduğu bir müşteriye sattığı belirlendi.

Bu mermilerin bir kısmı polis operasyonunda ele geçirilince emanet deposunda olması gereken mermiler olduğu anlaşılınca olay açığa çıktı.

MERMİLERDEN ÖNCE DE İKİ KEZ EROİN ÇALINDI

Diyarbakır Adliyesindeki emanet deposundaki zafiyet geçmiş yıllarda da yaşandı. 25 Eylül 2012 tarihinde de adliyenin tavan arasından geçen havalandırma sisteminden emanet deposuna girildiği ve buradaki uyuşturucu çuvalları üzerinde yoğun ayak izi tespit edilince sayım yapılmıştı. Yapılan incelemede 55.546 gram esrar, 328.373 gram eroin, 97.134 gram hint keneviri, 11.715,5 captagon hapının çalındığı tespit edilmişti.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde hırsızlığı yapanların bazı adliye personelinin yardımıyla temizlikçiler tarafından gerçekleştirildiği belirlenmişti.

KATİP VE MAHKUMLAR 105 KİLO EROİN ÇALDI

22 Şubat 2019 tarihinde de yine adli emanette kayıtlı olması gereken 105 kilo saf eroin adliyedeki bir zabıt katibi ve denetimli serbestlikle adliyenin çay ocağında çalışan bazı hükümlülerin işbirliğiyle çalınmıştı.

Partiler halinde dışarı çıkarılan eroin dışarıda uyuşturucu tacirlerine satılırken bir kısmı ele geçirilmişti.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmış; Adalar Adliyesi'nde ise adlî emanette bulunması gereken 12 silahın kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Allah’a emanet olan adli emanet depoları artan hırsızlık olayları üzerine mercek altına alındı. Adalet Bakanlığının talimatıyla 81 ilde ve bağlı ilçelerde emanet depolarında sayım yapılması ve denetimlerin artırılması istendi.