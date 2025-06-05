Yangın, Fırat Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.