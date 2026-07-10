Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerinde öğle saatlerinde meydana gelen iki ayrı yangın, itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangınlardan ilki Hani ilçesine bağlı Soylu Mahallesi kırsalında, diğeri ise Lice ilçesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbarların ardından bölgelere sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangınları kontrol altına aldı.

Yapılan çalışmaların ardından tamamen söndürülen yangınlarda, 80 dönümü ormanlık alan olmak üzere toplam 270 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatırken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.