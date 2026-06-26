Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde bir bankaya ait ATM ile 3 ayrı iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayların şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi, suçta kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen çocuk M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler S.B.O. ile suça sürüklenen çocuk B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.