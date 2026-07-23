Yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sının görevden aldığı Diyarbakır il yönetimi ile Bağlar, Çermik, Çüngüş ve Çınar ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, partiden istifa ettiklerini duyurdu.
İstifalara ilişkin CHP Bağlar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklama, CHP İl Yöneticisi Recep Yavuz tarafından yapıldı.
Yavuz, Diyarbakır'da 685 parti üyesinin üyelik kartlarını teslim ederek istifalarını beyan ettiğini belirtti.
İstifalar, Özgür Özel'in "yani parti" çıkışının ardından geldi.