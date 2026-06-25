Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dokuz yaşındaki Emre K. ve ikizi, evde buldukları silahla oynamaya başladı. Bu esnada silahın kazara ateş alması sonucu Emre K. başından yaralandı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre K.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.