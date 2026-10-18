Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler trafo merkezini sararken, tesiste peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi.

PATLAMA ANLARI KAMERADA

Çevredekilerin büyük korku ve panik yaşamasına neden olan patlama anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde trafo merkezinden yükselen alevler ve ardından gelen şiddetli patlama sesleri yer aldı. Patlamaların ardından kentin birçok mahallesinde elektrik akımı kesildi.

ABONELERE BİLGİLENDİRME MESAJI GÖNDERİLDİ

Kesinti sonrası ilgili kurum tarafından abonelerin cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aboneliğinizin bulunduğu bölgede elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir."

Arızanın giderilmesi ve kente yeniden elektrik verilmesi için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.