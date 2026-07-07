Yangın, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, yangın bölgesine yakın bulunan boş bir depoya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında boş depoda maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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