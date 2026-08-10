Merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Yeşildallı mahallesindeki arazide hareketsiz halde yatan bir kadını görenler olayı jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri cesedin bulunduğu yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta park edilen 21 ABK 826 plakalı otomobili incelemeye aldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bulunan cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ’a ait olduğu tespit edildi.
Kesin ölüm nedenin tespiti için Karadağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili 2 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.