Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni eğitim-öğretim yılının başında Diyarbakır’daki bir kırtasiye dükkanını ziyaret ederek okul malzemelerinin fiyatlarını yerinde inceledi. Dükkandaki velilerle görüşerek yaşanan sıkıntıları dinleyen Tanrıkulu, bir öğrencinin okula başlama maliyetini ve günlük harcama kalemlerini tek tek hesapladı.

"KIRTASİYE VE GYİM MASRAFI 16 BİN LİRAYI BULUYOR"

Saha gözlemlerini aktaran Tanrıkulu, bir ilkokul öğrencisinin sadece başlangıçtaki kırtasiye giderinin 3 bin ila 8 bin lira arasında değiştiğini ifade etti. Giyim masraflarının da 3 bin ile 8 bin lira bandında olduğunu belirten Tanrıkulu, okullara yapılan yardımların, taşıma ücretlerinin ve diğer ekstra masrafların bu hesaba dahil olmadığını vurguladı.

AYLIK BESLENME 2 BİN 500 LİRA

Öğrencilerin okul günleri içerisindeki temel beslenme masraflarına değinen Tanrıkulu, "Bir öğrenci sabah okula gittiğinde gün içerisinde en az 150 lira harcamak zorunda. Bu hesap sadece bir tost, bir ayran ve bir su parasını kapsıyor. Aylık bazda hesaplandığında ise öğrenci başına en az 2 bin 500 liralık bir yük ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Türkiye'deki genel ekonomik göstergeleri ve yoksulluk verilerini hatırlatan Tanrıkulu, ailelerin yüzde 13'ünün sürekli yoksulluk, çocukların ise yaklaşık yüzde 36'sının yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık içinde yaşadığını kaydetti. Eğitim çalışanlarının ve öğretmenlerin de benzer ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu savunan Diyarbakır Milletvekili, mevcut şartların eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirdiğini dile getirerek yeni dönemde tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.