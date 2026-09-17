Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” suçlarına yönelik projeli çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G.’nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır’daki yapılanması takibe alındı. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda örgütün kentteki faaliyetlerinin Ş.Ö.’nün yöneticiliğinde sürdürüldüğü belirlendi. 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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