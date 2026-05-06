Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yaşanan iş kazası, 29 yaşındaki Halit Yoldaş’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Yoldaş, tesiste kesilen elektriği tekrar devreye sokmak amacıyla şaltere müdahale etmek istediği sırada şiddetli elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki işçilerin durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine fabrikaya hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye ulaştırılan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Halit Yoldaş’ın cenazesi, hastane morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.