Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün vatandaş girişinin bulunduğu yola akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı atıldığı öğrenildi. Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, olayın ardından yüzleri maskeli iki şüphelinin olay yerinden ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı da kaydedildi. Valilik, faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

