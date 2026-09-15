DEM Parti, Doğan Hatun’dan boşalan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevine Emin Ay’ın getirildiğini duyurdu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni eş başkanın belirlenmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, il ve ilçe örgütleri ile demokratik kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından ilgili parti kurullarıyla yapılan ortak değerlendirme sonucunda Emin Ay'ın eş başkanlık görevini üstlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevini bugünden itibaren Emin Ay yürütecektir."