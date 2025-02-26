Diyarbakır'da önündeki araca çarpıp, refüje çıkarak takla atan otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde seyir halinde bulunan Şeyhmus Ç. (35) idaresindeki 21 BP 227 plakalı otomobil, önünde ilerleyen bir araca çarptıktan sonra refüje çıkıp, takla attı.
Kaza sonucu sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan sürücü Şeyhmus Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.