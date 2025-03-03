Diyarbakır-Elazığ karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi ise yaralandı.
Olay, 21 BV 013 plakalı otomobilin seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Otomobil takla attı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazanın anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.